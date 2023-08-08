Количество обращений к городским услугам на портале mos.ru превысило 3,3 млрд

Самым востребованным стал сервис получения информации из электронной медицинской карты

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Число обращений к городским услугам и сервисам с начала запуска работы портала mos.ru превысило 3,3 млрд. Сейчас ежедневно услугами и сервисами портала пользуются почти 2 млн раз, а количество зарегистрированных пользователей превышает 15,7 млн, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Москва уже 12 лет развивает собственную цифровую экосистему, чтобы жители могли как можно больше повседневных задач решать онлайн в любое удобное время, без необходимости лично приезжать в ведомства и привозить бумажные документы. На mos.ru доступно более 400 различных цифровых услуг и сервисов. <...> Всего с запуска портала количество обращений к городским услугам и сервисам превысило 3,3 млрд", - говорится в сообщении.

За полгода горожане воспользовались услугами и сервисами портала mos.ru более 367 млн раз. Это на 8% больше, чем за тот же период 2022-го. Самым востребованным стал сервис получения информации из электронной медицинской карты. Он доступен горожанам на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС. ИНФО". За полгода им воспользовались более 136 млн раз. Следующий в числе самых популярных сервисов - "Электронный дневник" "Московской электронной школы" ("МЭШ"). С начала года к веб-версии сервиса обратились более 86 млн раз. С его помощью родители всегда находятся в курсе текущей и итоговой успеваемости своих детей, домашних заданий и многое другое.

Также в числе востребованных сервисов портала mos.ru "Запись к врачу", которой воспользовались более 37,3 млн раз, "Передача показаний приборов учета воды и тепла" (около 42,5 млн обращений) и "Проход и питание в школе" (больше 18,7 млн обращений).

Услуга "Электронный дом Москва" - инструмент для жителей многоквартирных домов, который поможет решить вопросы, связанные с обслуживанием жилья и взаимодействием с соседями. Приложение "Московский транспорт" легко рассчитывает время в пути, количество пересадок и общую стоимость поездки. Для автомобилистов предусмотрено приложение "Парковки России", а путешественники и те, кто хочет больше узнать о городе, могут скачать Russpass и "Узнай Москву".