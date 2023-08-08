Нейросеть создаст семейный герб для москвичей, которые поженятся на урбанфоруме

Сгенерированное изображение после проведения церемоний бракосочетания направят паре удобным для них способом

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Каждой паре, которая заключит брак на Московском урбанфоруме (МУФ-2023) в Гостином дворе 23 августа, нейросеть создаст индивидуальный герб. Об этом сообщила начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

"На Московском урбанистическом форуме в Гостином дворе впервые подарим молодоженам индивидуальные семейные гербы, созданные нейросетью. Мы попросили пары поделиться с нами 10 самыми важными на их взгляд семейными ценностями, которые являются залогом счастливых супружеских отношений. Нейросеть сгенерирует из них индивидуальные изображения, которые будут символизировать герб новой семьи. Он будет отображаться на экранах во время церемоний бракосочетания", - сказала Уханева, чьи слова приводит пресс-служба управления.

Сгенерированное изображение после проведения церемоний бракосочетания направят паре удобным для них способом.

"23 августа в Гостином дворе в рамках Московского урбанистического форума пройдет День любви. Первая половина дня будет посвящена регистрации брака, где в роли ведущих выступят звезды российской эстрады. После пройдет "Бал влюбленных" для всех супружеских пар, которые состоят в официальном браке, а также танцевальный мастер-класс от известного хореографа. В завершении вечера жители приглашаются на праздничный концерт", - уточнили в пресс-службе.

Для молодоженов в Москве доступно более 30 выездных площадок. Это различные особняки и усадьбы, башни "Москва-Сити", площадки транспортного комплекса, "Москвариум", речной трамвайчик "Рэдиссон Ройал", колесо обозрения на ВДНХ. Кроме того, заключить брак на площадках можно не только по выходным, но и в будние дни.

"Сейчас на необычных площадках регистрируется 25% браков. На сайте спецпроекта "Новые адреса счастья" на портале mos.ru пары могут просто и удобно выбрать площадку. Там размещены их фото и подробное описание, визуальное представление на карте Москвы, доступные даты, инструкция по подаче заявления. Подать заявление о заключении брака можно лично во дворцах бракосочетания, центрах госуслуг "Мои Документы", а также на портале госуслуг или mos.ru. Госпошлина составляет 350 рублей", - заключили в пресс-службе столичного управления.

Московский урбанистический форум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает информационным партнером МУФ-2023.