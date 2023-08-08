В Шри-Ланке более 150 тыс. человек испытывают нехватку питьевой воды из-за засухи

Газета Daily Mirror указывает, что в результате обмеления рек и падения уровня воды в водохранилищах ее нехватка наблюдается в округах Джафна, Курунегала, Путталам, Тринкомали и Ратнапура

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 августа. /ТАСС/. Число нуждающихся в питьевой воде жителей Шри-Ланки достигло 156 тыс. Как сообщил национальный Центр борьбы со стихийными бедствиями, из-за задержки сезона муссонных дождей такое положение наблюдается в нескольких районах страны.

Газета Daily Mirror, которая ссылается на Центр борьбы со стихийными бедствиями, указывает, что в результате обмеления рек и падения уровня воды в водохранилищах ее нехватка наблюдается в округах Джафна, Курунегала, Путталам, Тринкомали и Ратнапура. В эти районы власти доставляют автотранспортом воду из других регионов.

Отсутствие дождей привело к засухе, от которой в Шри-Ланке уже пострадали около 50 тыс. крестьянских хозяйств, а также посевы риса на значительных орошаемых площадях. Министр сельского хозяйства республики Махинда Амаравира отдал распоряжение об увеличении финансовой поддержки производителям сельскохозяйственной продукции. По предварительной оценке министерства, затраты на оказание помощи пострадавшим аграриям окажутся на уровне 2022 года, когда они составили $1,7 млрд.