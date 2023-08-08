В государственных ветклиниках Москвы обследовали более 125 тыс. кошек с начала 2023 года

Также в июле заработал суперсервис для владельцев домашних животных "Мой питомец", где можно получить доступ к амбулаторной карте любимца

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Свыше 125 тыс. кошек обследовали с начала 2023 года на приеме в государственных ветеринарных клиниках Москвы. Во всех 26 ветклиниках можно зарегистрировать питомца в базе ветеринарной автоматизированной системы, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Во всем мире 8 августа отмечается Международный день кошек. Каждый ответственный владелец знает, что питомцам важен уход и своевременная ветеринарная помощь. В Москве работает 26 государственных ветеринарных клиник, в каждой из которых для кошек доступен широкий спектр ветеринарных услуг. С начала года на приеме в государственных ветклиниках Москвы обследовали более 125 тыс. кошек", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в июле заработал суперсервис для владельцев домашних животных "Мой питомец", где можно получить доступ к амбулаторной карте любимца. Помимо этого, там собрана информация о ветеринарных услугах и сервисах, а также представлены статьи как для опытных хозяев, так и для тех, кто только готовится к появлению животного в доме.

"Многие кошки - домоседы, но их все равно необходимо прививать. С начала 2023 года в Москве вакцинировали более 132 тыс. кошек. Сделать прививку против бешенства в городе можно бесплатно. Узнать, где найти временный прививочный пункт и как подготовить животное к процедуре, можно в спецпроекте "Как стать суперхозяином", - отмечается на портале.

Кроме того, ветеринары всегда готовы помочь привести в порядок внешний вид питомца: постричь когти, почистить уши и даже сделать стрижку. Особенно востребована процедура "экспресс-линька". Подробная информация об услугах ветеринарных клиник собрана в спецпроекте "Как стать суперхозяином", там же можно найти ближайшую лечебницу с помощью интерактивной карты.