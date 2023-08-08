8 августа, 06:53

В Думу внесли законопроект о праве женщин тратить маткапитал на свое образование

Антон Новодережкин/ ТАСС
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Сейчас средства маткапитала могут быть направлены на получение образования только ребенка, но не самого родителя

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Вице-спикер от ЛДПР Борис Чернышов внес на рассмотрение Госдумы законопроект, дающий право женщинам тратить средства материнского капитала на получение своего образования. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе депутата.

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Автор инициативы предлагает дополнить закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" новой нормой, согласно которой женщина сможет направлять средства материнского капитала в полном объеме либо по частям на получение в том числе своего образования. Кроме того, проектом предлагается разрешить направлять эти средства на оплату образовательных услуг в негосударственных образовательных учреждениях, получившим соответствующую лицензию.

"Направление маткапитала на обучение мамы - это выгодная и надежная инвестиция, которая многократно окупится в дальнейшем. Это шанс повысить социальный статус женщины, дать ей больше уверенности в завтрашнем дне", - отметил в своем телеграм-канале Чернышов.

По мнению автора законопроекта, предлагаемая инициатива создаст благоприятные условия для роста рождаемости и улучшения положения женщин на рынке труда.

Сейчас средства маткапитала могут быть направлены на получение образования только ребенка, но не самого родителя. 

Теги:
РоссияЛДПРЧернышов, Борис Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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