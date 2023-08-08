В Дагестане из-за жары ввели временные отключения электричества

По данным Министерства энергетики и тарифов республики, отключение не коснется социальных объектов

МАХАЧКАЛА, 8 августа. /ТАСС/. Энергетики в Дагестане из-за сильной жары приняли решение о введении временных отключений электричества, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и тарифов Дагестана.

"Нагрузки на оборудование достигают пиковых значений, энергообъекты работают в режиме перегруза. Для сохранности энергооборудования в период аномально высоких температур воздуха, которая, по данным МЧС Дагестана, будет длиться с 7 по 10 августа, энергетиками региона принято решение о введении временных отключений электричества на два часа. При этом ограничение энергоснабжения не затронет социально значимые объекты - школы, детсады и больницы. Делается это для того, чтобы избежать технологических нарушений и продолжительных перерывов в подаче электроэнергии", - говорится в сообщении.

Жара, которая наступила в регионе, привела к массовым отключениям энергоснабжения потребителей в нескольких городах и районах республики.

"В случае аварийных отключений специалисты энергокомпаний делают все возможное для их оперативного устранения. Просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации", - добавили в пресс-службе.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов в своем Telegram-канале сообщил, что из-за жаркой погоды поручил провести аэрацию воздуха, промывать дороги и начать подачу охлажденной бутилированной воды в местах массового скопления людей. "По прогнозам синоптиков, до конца недели ожидается аномальная жара. В связи с этим мною дано поручение начать подачу охлажденной бутилированной воды в местах массового скопления людей, также городские службы будут проводить полив и аэрацию воздуха на центральных улицах города", - написал Умавов.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в отдельных районах Дагестана ожидается до +43 градусов.