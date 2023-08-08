CBS: почти 2 тыс. нелегальных мигрантов ежедневно прибывают из Мексики в штат Аризона

Телеканал отметил, что за последние два года число смертей мигрантов на южной границе США достигло рекордных показателей

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Каждый день границу США и Мексики через штат Аризона незаконно пересекают около 1,9 тыс. человек. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на данные пограничных служб.

По их информации, число нелегальных мигрантов, ежедневно прибывающих в город Тусон через границу с Мексикой, за последние дни увеличилось на 134%. Для сравнения: в июне границу нелегально пересекали 812 человек в день.

Телеканал отмечает, что за последние два года число смертей мигрантов на южной границе США достигло рекордных показателей. В 2022 году было зафиксировано 853 таких случая, в 2021 году - 546. С начала 2023 финансового года погибло 330 мигрантов, сообщает CBS. Основной причиной гибели стали экстремальные температуры, зачастую превышающие 40 градусов.

Ранее президент США Джо Байден неоднократно подвергался критике за проводимую миграционную политику. Губернатор Техаса Грег Эбботт обвинил главу государства в обострении ситуации с нелегальной миграцией на американо-мексиканской границе. Администрация Байдена отменила несколько миграционных законов, принятых его предшественником Дональдом Трампом, в частности, параграф, санкционировавший высылку из США детей без родителей. С изменением этого закона количество высланных мигрантов с детьми значительно уменьшилось.