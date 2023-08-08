Водители пополнили счета в приложении "Парковки России" бонусами более 24 тыс. раз

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Водители пополнили счета в приложении "Парковки России" баллами программы "Миллион призов" более 24 тыс. раз за полгода. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"В приложении "Парковки России" уже полгода можно пополнять счет парковочными баллами с помощью сайта "Миллион призов". Как рассказал [заммэра столицы] Максим Ликсутов, с февраля водители пополнили свой счет таким способом более 24 тыс. раз", - значится в сообщении.

Также в пресс-службе напомнили, как конвертировать городские баллы в парковочные.

"Приобретайте поощрение "Московский паркинг" на сайте "Миллион призов"; 200 баллов отобразятся на главном экране приложения "Парковки России", если ваши аккаунты на mos.ru и в приложении привязаны к одному номеру телефона, один балл = один рубль; оплатить с помощью баллов можно только уличные парковки Москвы", - заключили в пресс-службе.