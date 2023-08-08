Гостей Московского урбанфорума бесплатно научат кататься на сноуборде в "Лужниках"

Тренировка для каждого участника длиться не меньше часа

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Посетителей Московского урбанистического форума (МУФ) приглашают бесплатно научиться кататься на сноуборде на площадке "Мой район" в спорткомплексе "Лужники". Обучение проходит с профессиональными тренерами на горке зимних видов спорта, сообщили журналистам организаторы МУФ.

"Уникальная возможность предоставляется этим летом всем посетителям "Лужников". На площадке "Моего района" в рамках Московского урбанистического форума каждый день открыта огромная горка зимних видов спорта "Путешествие в Рождество", - рассказали организаторы.

На горке есть две зоны, одна из которых предназначена для катания на сноуборде. Там могут пройти бесплатное обучение с профессиональными тренерами новички, которым помогают надеть снаряжение, закрепить доску на ногах, встать на горку и скатиться в первый раз. Тренировка для каждого участника длиться не меньше часа. Все снаряжение предоставляется по предварительной записи день в день. Также в сноубордической зоне могут покататься профессионалы. Можно приходить со своим оборудованием.

"По выходным с 15:00 на этой горке выступают профессиональные райдеры и лучшие спортсмены России. Показывают сложнейшие трюки. Зрители смогут увидеть самые разные их вариации в исполнении профессиональных атлетов: от скольжений по перилам - джибинг, до сальто на трамплине", - добавили организаторы.

С противоположной стороны от сноубордических горок находится зона тюбинга, где дети и взрослые катаются на "ватрушках" под присмотром тренеров. Они помогают поднять на горку тюбинг, который выдается бесплатно, надеть шлем и скатиться по безопасной трассе.

Московский урбанистический форум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице шесть недель, до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает информационным партнером МУФ-2023.