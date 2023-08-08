В Якутии запустили пилотный проект по доставке грузов вездеходами в отдаленные поселения

Как отмечают эксперты Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН и Северо-Восточного федерального университета, в пяти из шести ключевых районов региона эксплуатация зимних дорог подвержена повышению температуры воздуха в ближайшем будущем

ЯКУТСК, 8 августа. /ТАСС/. Пилотный проект по перевозке пассажиров и грузов вездеходами повышенной проходимости "Бурлак" в труднодоступные населенные пункты запустили в Якутии. Об этом сообщил ТАСС председатель совета Якутского регионального отделения Российского союза спасателей Николай Находкин.

"Согласовали с министерством транспорта и дорожного хозяйства региона совместный пилотный проект испытания вездеходов "Бурлак" по маршруту от города Удачного до села Оленек (расположено на северо-западе Якутии), а также из Удачного до села Эйик. При положительных испытаниях Минтранс Якутии внесет предложения руководству республики о создании единой пассажирской компании, оказывающей услуги по перевозке пассажиров и грузов в труднодоступных районах республики", - сказал Находкин.

Он уточнил, что также команда попробует маршрут "Накын - Чукар (Нюрбинский район) - Якутск". "Впервые проедем по этим маршрутам в летнее [время] в условиях большой заболоченности", - отметил собеседник агентства.

Недостатки северного завоза

По мнению Находкина, северный завоз осуществляется по тем же схемам, что и в советское время. "С тех пор сильно потеплело. Раньше к 7 ноября можно было из Якутска переехать на другую сторону реки Лены, а сейчас переправа открывается только к новому году. Для обеспечения северных населенных пунктов, удаленных от судоходных рек, сильно сократилось время работы зимников. Это касается не только арктических районов", - отметил он.

По данным группы экспертов Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН и Северо-Восточного федерального университета, которые разработали индекс устойчивости зимних дорог в Якутии до 2050 года, в пяти из шести ключевых районов эксплуатация зимних дорог подвержена повышению температуры воздуха в ближайшем будущем.

По данным исследования, зимнее дорожное сообщение особенно уязвимо к изменению климата в Олекминском и Усть-Майском районах Якутии. В Олекминском районе магистральный зимник связывает районный центр с Якутском, но имеет наименьшую продолжительность эксплуатации и открывается в конце сезона.

Власти пытаются закрыть возникающие проблемы в обеспечении "зелеными" авиарейсами, которые доставляют овощи в отдаленные поселения. "Это временное решение. Нужно по-другому рассматривать концепцию организации северного завоза в отдаленные населенные пункты, перестать ориентироваться на советские стандарты. В частности, используются советские крупнотоннажные грузовые автомобили, которые морально и физически устарели. Тем более, что сроки межсезонья и бездорожья увеличились. В республике нет крупной автотранспортной компании, которая могла бы системно обновляться, ремонтироваться, вводить новые виды транспорта. Весь наземный транспорт, используемый для северного завоза, принадлежит частникам, у которых нет ресурсов на испытания новой техники и развитие", - отметил Находкин.

О независимости от северного завоза

Находкин много лет руководил службой спасения Якутии и участвовал в испытании многих типов вездеходных машин. "В этом году при испытании вездеходов "Бурлак" в рамках учений МЧС "Безопасная Арктика" отметил сравнительно высокую грузоподъемность - до 2 тонн груза и 1,5 тонны на прицепе. Для небольшой деревни это нормальный объем. Для пробы мы за сутки довезли в 50-градусные морозы фрукты, овощи, яйца из Якутска в село Себян-Кюель в Кобяйском районе. Около 3 тыс. км проехали по Верхоянским горам, где нет ни заправок, ни гаражей, местами нет и зимников. Машины показали себя хорошо", - отметил он.

Минтранс Якутии для Усть-Янского дорожного участка предприятия республики "Дороги Арктики" в апреле 2023 года приобрел вездеход "Бурлак". Вездеход уже показал себя с положительной стороны при работе районных дорожных участков. Работники предприятия на этом вездеходе перемещаются по участкам дорог, по которым невозможно ездить на обычном транспорте.

"При успешном запуске проекта Оленекский район уже не будет полностью зависеть от северного завоза и появится круглогодичная доставка продовольственных товаров. При массовом использовании таких автомобилей возможно снижение расходов на обустройство и содержание зимников. "Бурлаки" могли бы перевозить не только товары из перечня в социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) первой необходимости, но и пассажиров, почту и медикаменты", - считает Находкин.

В частности, время доставки строительного материала водным транспортом до административного центра Эвено-Бытантайского улуса - села Батагай-Алыта - составляет около 400 суток. "С новой техникой возможно завозить СЗПТ за четверо суток. Это в 100 раз быстрее", - уверен он.

Для обслуживания и ремонта машин необходимо создание единой пассажирской компании. "Это позволит системно подбирать и обучать людей. Самые большие ошибки допускаются при эксплуатации вездеходов. Необходимо специально обучать водителей таких автомобилей, только тогда они могут прослужить долго. Должен появиться и сервисный центр, с наличием всех расходных и запасных частей", - добавил собеседник агентства.

О вездеходах "Бурлак"

Вездеходы "Бурлак" различных модификаций производятся на заводе в Кургане, работают в Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, республиках Коми и Якутия, Красноярском и Забайкальском краях, Свердловской и Магаданской областях, а также в Антарктиде. Машины прошли опытную эксплуатацию в МЧС России, военизированных структурах, крупных добывающих компаниях.