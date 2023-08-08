В Калининградской области Росприроднадзор выявил 25 нарушений на мусорном полигоне

Ведомство ведет работу по привлечению предприятия к административной ответственности

КАЛИНИНГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора выявило 25 экологических нарушений на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) близ поселка Круглово в Калининградской области, где в июне этого года произошел крупный пожар. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

"В деятельности регионального оператора по обращению с отходами Калининградской области (ГП КО "Единая система обращения с отходами Калининградской области"), в чьем ведении находится полигон ТКО, выявлено 25 экологических нарушений. На объекте не ведется учет образующегося фильтрата, эксплуатация полигона осуществляется без проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, зафиксированы также нарушения в области охраны атмосферного воздуха, недостоверное представление статистической отчетности. "Предприятие эксплуатирует объект размещения отходов с превышением его вместимости".

Компании выдали предписание об устранении нарушений. Ведется работа по привлечению предприятия к административной ответственности.