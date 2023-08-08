Около 20% опрошенных россиян не обращается к врачам в случае болезни

Согласно опросу ВЦИОМ, среди россиян популярны две стратегии лечения: обращение к врачу и лечение только тем, что прописал врач (47%) и совмещение официальной и народной медицины (32%)

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Почти каждый пятый (17%) участник опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения не обращается к врачам в случае болезни. Результаты опроса опубликованы на сайте центра во вторник.

"Не обращаются к врачам в случае болезни 17% россиян, в том числе 11% никак не лечатся и надеются, что все пройдет само, а 6% прибегают исключительно к методам народной медицины", - говорится в сообщении.

Среди россиян, согласно исследованию, популярны две стратегии лечения: обращение к врачу и лечение только тем, что прописал врач (47%) и совмещение официальной и народной медицины (32%).

При этом 50% респондентов считают, что при лечении одного и того же заболевания официальная медицина более эффективна, 6% доверяют исключительно народной медицине, еще 40% - колеблются, утверждая, что где-то эффективнее официальная, а где-то - народная.

Вместе с тем, 71% респондентов все-таки обращаются к различным методам народной медицины. Так, среди россиян популярная фитотерапия (38%), лечение продуктами пчеловодства (30%) и лечение баней (23%).

Большая часть (79%) опрошенных также считают, что для занятия народной медициной нужно образование, 13% придерживаются обратного мнения.

Опрос проводился 29 июля, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.