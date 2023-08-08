В центре Москвы открылась выставка портретов победителей конкурса "Московские мастера"

Все желающие смогут выполнить задания, узнать рецепт кондитера - победителя конкурса или получить карту авторского маршрута экскурсовода с лучшими местами для фотосъемки в историческом парке

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Выставка "Москва - город мастеров: будущее за профессионалами!" открылась на Гоголевском бульваре в столице. Посетители смогут узнать интересные факты о работе и достижениях столичных библиотекарей, фельдшеров, экскурсоводов и других важных для города специалистов, сообщается на портале мэра Москвы.

"На 32 стендах разместили истории победителей и призеров конкурса "Московские мастера". Библиотекарь и водитель, оператор дефектоскопной тележки и фельдшер, специалист по охране труда, экскурсовод и многие другие - все они не только делают город комфортнее и безопаснее, но и имеют собственные увлечения и секреты успеха, которыми готовы поделиться. Все желающие, отсканировав QR-коды, смогут выполнить задания, узнать рецепт кондитера - победителя конкурса или получить карту авторского маршрута экскурсовода с лучшими местами для фотосъемки в историческом парке", - говорится в сообщении.

"Московские мастера" - это конкурс для профессионалов своего дела. Каждый год за победу в нем борются лучшие представители самых важных профессий столицы - спасатели и инженеры, водители и библиотекари, кондитеры и машинисты автокрана и многие другие. За прошедшие годы конкурс "Московские мастера" стал визитной карточкой столицы, которая помогает популяризировать массовые специальности, а также способствует профессиональному и карьерному росту молодежи. В 2023 году конкурс проходит в 26-й раз. Увидеть экспозицию могут все желающие, она будет открыта до 20 августа в районе дома №29 на Гоголевском бульваре, неподалеку от станции метро "Арбатская".