В Москве за полгода зарегистрировано более 330 ДТП с электросамокатами

В них пострадали более 350 человек

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Более 330 ДТП с электросамокатами зарегистрировано в Москве за полгода, в них пострадали более 350 человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"По итогам января-июля 2023 года в столице зарегистрировано 338 дорожных аварий с участием электрических транспортных средств малой мощности, до 250 Вт", - говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, в таких ДТП 1 человек погиб и 356 получили ранения.

По данным ГИБДД, за указанный период также зарегистрировано 249 ДТП с участием велосипедистов, в которых три человека погибли и 250 получили травмы.

Сотрудники ГИБДД призвали родителей контролировать передвижение детей на электросамокатах. "Никогда не допускайте передвижения на электросамокате, находясь на устройстве вдвоем, втроем, а также с детьми", - добавили в пресс-службе.