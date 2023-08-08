Прокуратура Москвы рассказала о новой схеме хищения денег у граждан

Мошенники представляются сотрудниками брокерских компаний, предлагают быстрый заработок с минимальными вложениями путем инвестиций в акции и игры на бирже

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Прокуратура Москвы предупреждает о новой схеме мошенничества с помощью вложений и игры на бирже. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"Мошенники обзванивают граждан либо размещают объявления в интернете, представляются сотрудниками брокерских компаний, предлагают быстрый и баснословный заработок с минимальными вложениями путем инвестиций в акции и игры на бирже. Получив согласие, злоумышленники создают видимость получения прибыли, вынуждают жертву обманным путем сделать более крупные инвестиции, после чего забирают все денежные средства", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что при этом злоумышленники постоянно находятся на связи с потенциальной жертвой, присылают видеозаписи с обучением выгодным вложениям, с помощью фоторедакторов изготавливают якобы снимки личных кабинетов жертв, где отражается огромная прибыль.

"Никогда не следуйте инструкциям, которые дают незнакомцы по телефону, в том числе о снятии и переводе денежных средств, приобретении акций, установке каких-либо приложений на компьютер или мобильный телефон. Помните, что инвестиционная компания не принимает деньги на счета третьих лиц и не просит перевести деньги на карту физического лица", - сказали в прокуратуре.