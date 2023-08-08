Леонид Слуцкий возложил цветы на Мамаевом кургане в Волгограде

Делегация ЛДПР также намерена посетить в городе собор Александра Невского и встретиться с родственниками мобилизованных

ВОЛГОГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий возложил цветы у Вечного огня на Мамаевом кургане в Волгограде, передает корреспондент ТАСС.

8 августа в город-герой Волгоград прибыла делегация депутатов ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Визит связан с 80-летием победы в Сталинградской битве - это главное мемориальное событие в Волгоградской области на протяжении всего 2023 года. Слуцкий возложил венок в зале воинской славы на Мамаевом кургане и оставил послание в Книге Памяти.

По данным пресс-службы ЛДПР, делегация во главе с Леонидом Слуцким планирует посетить в Волгограде собор Александра Невского, завод "Титан-Баррикады", встретиться с родственниками мобилизованных, а также с активистами ЛДПР.

На территории Волгограда и Волгоградской области (ранее - Сталинграда и Сталинградской области), в период Великой Отечественной войны прошла одна из крупнейших битв по масштабу, длительности и количеству участников. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками. В 2023 году отмечается 80-летие победы в Сталинградской битве.