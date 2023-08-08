В Подмосковье можно предварительно проверить документы к проектам по дорожному движению

Подуслуга поможет скорректировать пакет документов, а также снизит вероятность отказа от ведомства

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Функция предварительной проверки документов к проектам организации движения на автодорогах появилась на портале госуслуг Московской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

"Оптимизация услуг проводится для того, чтобы сделать их более понятными и удобными для пользователей. Теперь желающие согласовать проект организации дорожного движения получили возможность проверить его до обращения за основной услугой. Подуслуга поможет скорректировать пакет документов, а также снизит вероятность отказа от ведомства", - привели в пресс-службе слова главы министерства Надежды Куртяник.

В пресс-службе пояснили, что в Московской области разработан единый подход к стандартам в сфере безопасности дорожного движения. Он определяет требования к процедуре утверждения проектов организации движения. Услуга "Согласование проектов организации дорожного движения на региональных дорогах" размещена на региональном портале в разделе "Земля и стройка". Чтобы воспользоваться функцией предпроверки, нужно выбрать в карточке услуги "Предварительная проверка на типовые ошибки при подаче заявления" и нажать "Заполнить форму". Ведомство рассмотрит заявку в течение двух рабочих дней и направит рекомендации по корректировке.