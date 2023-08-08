В Башкирии выработка электроэнергии Павловской ГЭС снизилась на 40% из-за засухи

Уровень воды в хранилище оказался почти на 3 м ниже нормы

УФА, 8 августа. /ТАСС/. Выработка электроэнергии Павловской ГЭС за шесть месяцев 2023 года снизилась на 40% по сравнению с 2022 годом из-за засухи в Башкирии, сообщает управление по связям с общественностью ООО "Башкирская генерирующая компания".

"Последствия маловодной весны и засушливого лета отразились и на производственных показателях гидроэлектростанции за первое полугодие 2023 года. За этот период Павловская ГЭС выработала 190 млн кВт-ч электроэнергии, что на 40% меньше аналогичного показателя 2022 года", - говорится в сообщении.

По состоянию на 8 августа приток воды в водохранилище составил около 100 куб. м/с, это ниже показателей засушливых 2010 и 2012 годов. Уровень верхнего бьефа водохранилища ниже нормального показателя почти на 3 м.

"В июле Павловская ГЭС при притоке около 100 куб. м/с осуществляла сброс воды в пределах 140-150 куб. м/с. При таком соотношении величин притока и сброса водохранилище ежесекундно теряет 40-50 куб. м воды, а его уровень за сутки снижается почти на 5 см. Дождей, способных повлиять на приточность рек, в последнее время не наблюдается", - добавили в компании.

При этом гидроэнергетики считают, что нынешний уровень Павловского водохранилища позволит обеспечить необходимым объемом воды все нуждающиеся предприятия, использующие реки Уфа и Белая в районе столицы Башкирии до осени. Далее дожди должны улучшить ситуацию. Однако полностью заполнить водохранилище возможно будет только в период весеннего паводка 2024 года, сообщили в компании.