Собянин: в Москве на 90 маршрутах курсируют около 1,2 тыс. электробусов

По словам мэра, на северо-западе города до конца 2024 года планируется запустить еще 23 электронных маршрута

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Число электробусных маршрутов в Москве достигло 90, на них курсирует почти 1,2 тыс. машин. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"В Москве уже 1 184 электробуса на 90 маршрутах. Только в этом году экологически чистые машины вышли на 11 маршрутов: на 10 из них раньше ходили дизельные автобусы. Электробусы курсируют между районами на северо-западе, на востоке и юго-востоке столицы", - написал мэр.

Он добавил, что электробусных маршрутов в Москве станет больше. "Только на северо-западе до конца 2024 года планируется запустить еще 23. Это стало возможным благодаря открытию электробусного парка "Митино", - отметил Собянин.

Мэр пояснил, что комфортными машинами, в которых почти нет вибрации и шума при движении, активно пользуются пассажиры. С 2018 года электробусы перевезли больше 340 млн человек.