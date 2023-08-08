В Ошской области Киргизии закрыли 39 мечетей и 21 религиозное учебное заведение

В Государственном комитете национальной безопасности сообщили, что причинами закрытия стали нарушения архитектурно-строительных норм и отсутствие единых стандартов религиозного образования

БИШКЕК, 8 августа. /ТАСС/. Причинами закрытия 39 мечетей и 21 религиозного учебного заведения в Ошской области Киргизии стали несоответствие архитектурно-строительным нормам и отсутствие единых стандартов религиозного образования. Об этом сообщило киргизское агентство АКИpress со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

По информации агентства, также в Ошской области оштрафовали 39 религиозных и культовых объектов и проверили деятельность 18 религиозных объектов христианской направленности. Как уточняется, именно хаотичное строительство религиозных объектов, игнорирование архитектурно-строительных и санитарно-эпидемиологических норм, а также отсутствие единых стандартов образования в религиозных учебных заведениях стали основными факторами, которые негативно влияют на религиозную обстановку и способствуют распространению радикально-экстремистской идеологии в регионе.

По данным ГКНБ, 39 мечетей в регионе не подлежат учетной регистрации, так как их построили с нарушением установленных архитектурно-строительных норм. Там подчеркнули, что в отношении 48 мечетей и 40 религиозных учебных заведений составлены акты и даны предписания за нарушение требований норм закона "О свободе вероисповедования и религиозных организациях", нарушения архитектурно-строительных, санитарно-эпидемиологических норм и требований пожарно-технической безопасности.

В группу, проверяющую религиозные объекты, вошли представители спецслужб, полиции, Госкомиссии по делам религии, МЧС, Минздрава, региональных властей и Духовного управления мусульман Киргизии.