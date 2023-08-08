Жители Москвы купили более 500 машино-мест у города по преимущественному праву

Больше всего объектов в первом полугодии приобрели жители Центрального административного округа - 273, их площадь превысила 4 тыс. кв. м

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Москвичи приобрели более 500 машино-мест у города по преимущественному праву в первом полугодии 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"За первые шесть месяцев 2023 года граждане купили по преимущественному праву 504 машино-места общей площадью 7,49 тыс. кв. м. Больше всего объектов за это время приобрели жители Центрального административного округа - 273, их площадь превысила 4 тыс. кв. м. На северо-западе города продано 18 машино-мест общей площадью 273,2 кв. м, а на западе - 10, площадью 150,7 кв. м", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Отмечается, что собственники и наниматели жилья по договорам социального найма имеют преимущественное право покупки машино-мест в паркингах их домов - со скидкой 40% от рыночной стоимости. Информация об объектах, которые можно приобрести по преимущественному праву, размещается на Инвестиционном портале города Москвы. Для этого в разделе "Имущество от города" в фильтре необходимо выбрать соответствующую форму торгов.

При наличии единственной заявки на покупку объекта договор купли-продажи заключается по начальной цене. Если же заявок было несколько, то среди жителей проводится аукцион. Невостребованные объекты продают на городских торгах по рыночной стоимости.