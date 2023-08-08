В нескольких регионах УрФО прогнозируют грозы и сильный ветер

По данным региональных гидрометцентров, порывы ветра достигнут 25 м/с

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Сильные порывы ветра, грозы и дожди ожидаются в нескольких регионах Уральского федерального округа в ближайшие два дня. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 8 августа] переменная облачность, кратковременный дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза, утром местами туман. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем - от +23 до +28 градусов, при грозе порывы [ветра] до 14 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. В регионе к 9 августа температура воздуха днем поднимется до +30 градусов.

В Курганской области в ближайшие два дня потеплеет до +31 градуса днем, ночью ожидаются дождь и порывы ветра до 13 м/с. В Челябинской области, по данным синоптиков, потеплеет до +25...+28 градусов, ожидаются грозы с порывами ветра до 25 м/с, дожди, туманы.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области потеплеет до +30 градусов. В Югре в ближайшие два дня грозы, дожди, температура воздуха ночью местами опустится до +6 градусов, а днем наоборот поднимется до +30. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа ночью похолодает до +7, днем местами ожидается до +25 градусов, прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с.

По данным синоптиков, ночью в большинстве районов Челябинской области прошли дожди, наибольшее количество осадков отметила метеостанция Верхний Уфалей (94% от месячной нормы). Днем 8 августа, ночью и днем 9 августа в отдельных районах Челябинской области сохраняются ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с, говорится в тексте штормового предупреждения на сайте Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным администрации Челябинска, в городе уже несколько часов продолжает идти интенсивный дождь. Подведомственные организации ведут круглосуточный мониторинг улично-дорожной сети, серьезных очагов затоплений не выявили, а на участки, где возникают точечные подтопления, незамедлительно выезжают аварийные бригады.