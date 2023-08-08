В России заболеваемость ковидом снизилась на 2,6% за неделю

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, число госпитализаций сократилось на 12,1%

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю снизилась на 2,6%, а число госпитализаций сократилось на 12,1%. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 24 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 29 регионах.

По данным штаба, за неделю выздоровели 3 936 человек, что на 27,3% меньше в сравнении с предыдущей неделей, 43 человека умерли за этот период.

Всего с начала пандемии в России выявили 22 980 206 случаев заражения и 22 434 058 случаев выздоровления, 399 898 человек умерли.