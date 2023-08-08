В Москве в парке имени 40-летия ВЛКСМ восстановят три фонтана

Также мастера приступили к воссозданию утерянной скульптуры "Камыши", которая должна располагаться в чаше напротив "Бегущей по волнам"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Работы по комплексному восстановлению трех фонтанов и скульптур в парке имени 40-летия ВЛКСМ проходят на юго-западе Москвы. До начала работ водные сооружения находились в неудовлетворительном состоянии, их облицовка разрушалась, в некоторых чашах наблюдались трещины, сообщила пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы.

"На данный момент сохранившиеся скульптуры демонтировали и разобрали старые водные сооружения. Также обустроены бетонные основания под новые фонтаны, которое покрыли двумя слоями гидроизоляции. Сейчас ведутся подготовительные работы перед устройством чаш, а именно - собираются делать плиты перекрытий. В ходе работ фонтаны подключат к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и электроснабжения", - приводятся слова замруководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Михаила Никифорова.

Параллельно ведутся подготовительные работы к устройству чаш фонтанов. Их отольют заново, при этом восстановят оригинальную форму и размеры, но для безопасности отдыхающих и лучшей сохранности отреставрированных скульптур сделают немного повыше парапеты. Чаши фонтанов, как и было ранее, облицуют гранитом. Демонтированную скульптуру "Бегущая по волнам" отвезли в мастерскую.

"Также мастера приступили к воссозданию утерянной скульптуры "Камыши", которая должна располагаться в чаше напротив "Бегущей по волнам". В своей работе мастера будут ориентироваться на архивные материалы и сохранившиеся кувшинки, которые выполняли роль основания. Композиция представляла собой изображение девяти камышей с сидящими на них двумя бабочками и двумя стрекозами, один камыш согнут. Высота камышей составляла около 3 м, ширина бабочек 70-80 см, длина стрекоз около 0,5 м и 1 м", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, предстоит привести в порядок скульптурную композицию третьего фонтана - "Музы". По всей поверхности скульптуры имелись очаги активной коррозии, недоброкачественная патина, потеки, окислы. Памятник очистят от окислов и ржавчины, будет произведено патинирование локальных участков. Затем скульптуру обработают воском.

Специалисты специально для этих фонтанов разработали систему форсунок: струи будут "играть", изменяя высоту с различной скоростью, создавая различные водные эффекты, а в вечернее время они будут подсвечиваться яркими, насыщенными, динамически изменяющимися цветами.