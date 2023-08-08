Москвичи чаще всего называют своих кошек Муся и Барсик

Попадаются и необычные имена - Пельмешка и Тимон

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Жители Москвы чаще всего называют кошек Муся, Василиса и Барсик, но есть необычные имена - Пельмешка и Тимон, сообщается на портале мэра Москвы.

"С помощью статистики записи в Международный день кошек специалисты выяснили, какие имена дают своим любимцам москвичи. Москвичи чаще всего называют кошек Муся, Василиса и Барсик, однако попадаются и необычные имена - Пельмешка и Тимон. Онлайн-сервис записи к врачу позволил существенно упростить процесс планирования и получения ветеринарной помощи для владельцев домашних животных. При помощи сервиса можно записаться не только на консультацию, но и на обследования, вакцинации и обработки", - приводятся слова председателя комитета государственных услуг города Москвы Елены Шинкарук.

Также для владельцев домашних животных работает суперсервис "Мой питомец", где в формате одного окна доступны электронные услуги, данные амбулаторной карты питомцев и ответы на часто задаваемые вопросы. Всего горожанам доступно более 15 видов ветеринарных услуг. Самая популярная из них уже несколько лет подряд онлайн-запись питомца на вакцинацию. Только в этом году ею воспользовались более 28 тыс. человек.

"Если вашему любимцу нужна срочная ветеринарная помощь или более тщательное обследование на дому, вы можете обратиться в круглосуточный контакт-центр по телефону: +7 495 612-04-25. Операторы не только отвечают на вопросы об услугах государственных клиник, но и принимают заявки на вызов бригады ветеринарных врачей. На них специалисты приезжают на спецавтомобмилях с самым современным оборудованием. Оснащение таких машин позволяет оказывать первую помощь, проводить клинико-диагностические обследования и даже несложные хирургические операции", - добавил председатель комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

Всемирный день кошек отмечается ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных "Animal Welfare" с целью привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек.