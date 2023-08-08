Мэр Черкасс пообещал возглавить борьбу с канонической УПЦ в городе

Анатолий Бондаренко заявил, что в там "будут молиться на украинском языке"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Мэр украинского города Черкассы Анатолий Бондаренко заявил, что возглавит борьбу с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) в этом областном центре.

"Готовьтесь - в Черкассах не будет "московских" священников, в Черкассах будут молиться на украинском языке", - заявил Бондаренко на видеозаписи, размещенной на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). "Вы знаете: я стоял в стороне от этой темы. Но с сегодняшнего дня беру на себя обязательство возглавить эту тему против вас", - обратился он к священникам УПЦ.

Ранее в Черкассах раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Сретенский храм канонической УПЦ. Как сообщал глава Черкасской епархии УПЦ митрополит Феодосий, 29 июня инициаторы захвата собрали депутатов горсовета, бюджетников, людей, не имеющих к храму отношения, провели на городском стадионе мероприятие от имени прихожан, в ходе которого приняли решение о его переходе в подчинение ПЦУ. Согласно информации Союза православных журналистов, днем ранее настоящее приходское собрание Сретенской общины единогласно проголосовало за то, чтобы остаться в канонической церкви.