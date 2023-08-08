Для гостей старейшей на Урале ярмарки запустят поезд из Екатеринбурга в Ирбит

Он будет курсировать 11 и 12 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Специальный поезд запустят из Екатеринбурга в Ирбит в дни работы старейшей на Урале Ирбитской ярмарки. Об этом сообщил в Уральском региональном центре ТАСС заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

"Будет запущен специальный поезд, на котором можно будет приехать утром в Ирбит, уехать в Екатеринбург вечером", - сказал он.

Глава Ирбита Николай Юдин уточнил, что это будет событийный туристический маршрут - по пути туристы узнают как про ярмарку, так и про сам Ирбит. Специализированный поезд будет ездить 11 и 12 августа.

Организаторы ожидают порядка 47 тыс. гостей, рассказал Ионин. В ярмарке примут участие 700 предпринимателей. "21 регион России, также представители Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана, Абхазии", - поделился Ионин.

В 2023 году на Ирбитской ярмарке можно будет увидеть "Чайный квартал", где помимо торговли различными видами чая из разных уголков мира, пройдут чайные церемонии. Также в планах культурная программа: концерт духовной музыки, выступления солиста этношоу проекта "Zeinetdin" Загира Зайнетдинова из Уфы, лидера группы "Смысловые галлюцинации" Сергея Бобунца, Уральского государственного русского оркестра. Гостей ждут мастер-классы, конкурс народного творчества "Город мастеров".

В 2023 году ярмарка пройдет с 11 по 13 августа, Ирбит находится в 200 км от Екатеринбурга. Ирбитская ярмарка является одной из крупнейших ярмарок дореволюционной России, проводится с 1643 года. Здесь продавались европейские, азиатские и сибирские товары. После того, как Ирбит оказался в стороне от Транссибирской железной дороги, он начал терять торговое значение, но ярмарка просуществовала до 1929 года, ее восстановили в 2003 году.