В Подмосковье лесная охрана возбудила в июле более 100 административных дел из-за мусора

Больше всего нарушений выявлено в Истринском, Бородинском, Виноградовском и Дмитровском лесничествах

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Более 100 административных дел возбуждено сотрудниками лесной охраны в Московской области в ходе "Антимусорного рейда" за июль 2023 года, сообщили журналистам в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства.

Отмечается, что с 10 апреля по 1 декабря в лесах Московской области проводится мероприятие "Антимусорный рейд", главная цель которого - предотвратить несанкционированный сброс мусора в лесах региона.

"Лесная охрана, представители администраций городских округов и общественные лесные инспекторы регулярно выходят в совместные рейды, чтобы выявлять несанкционированные навалы мусора на землях лесного фонда. Только в июле этого года было возбуждено 106 административных дел. По ним составлено 47 протоколов об административных правонарушениях, по остальным 59 фактам продолжаются расследования и выявление виновных лиц", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.

В комитете уточнили, что больше всего нарушений выявлено в Истринском (120), Бородинском (83), Виноградовском (85), Дмитровском (71) лесничествах. Всего с начала проведения мероприятия возбуждено 688 административных дел и составлено 228 протоколов.