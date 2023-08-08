Численность населения Испании достигла рекордных 48,3 млн человек

За последний год этот показатель вырос на 537 тыс. человек

МАДРИД, 8 августа. /ТАСС/. Численность населения Испании к 1 июля 2023 года превысила 48,3 млн человек, что является рекордно высоким показателем. Об этом говорится в пресс-релизе национального института статистики королевства.

По его информации, "постоянное население Испании увеличилось на 135 186 человек во II квартале 2023 года и составило 48 345 223 жителей на 1 июля 2023 года". "Это максимальное значение", - добавили в институте. Там пояснили, что численность населения выросла за последний год на 537 тыс. человек.

"Рост населения Испании был почти полностью обусловлен увеличением числа людей, родившихся за границей, - говорится в пресс-релизе. - Количество иностранцев увеличилось за II квартал на 100 394 человека, до 6 335 419 человек на 1 июля 2023 года".