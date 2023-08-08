На Кубани объявили штормовое предупреждение по чрезвычайной и высокой пожарной опасности

В регионе ожидается жара до +40 градусов

КРАСНОДАР, 8 августа. /ТАСС/. Чрезвычайная и высокая пожароопасность пятого и четвертого классов соответственно ожидаются в Краснодарском крае с 8 по 9 августа, объявлено штормовое предупреждение, сообщили журналистам в региональном ГУ МЧС России.

"Штормовое предупреждение по чрезвычайной и высокой пожарной опасности на территории Краснодарского края: 8-9 августа местами в юго-западных районах края сохранится, в центральных районах края (исключая Краснодар) ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. 8-9 августа местами в крае, включая Краснодар, и на Черноморском побережье, сохранится высокая пожароопасность четвертого класса", - говорится в сообщении.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 августа в крае температура воздуха в первой половине дня составит от +33 до +38 градусов, во второй половине дня и вечером ожидается жара, относящаяся к категории опасных явлений, - от +39 до +40 градусов.