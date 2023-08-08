8 августа, 08:31

ПФКИ в 2024-2025 годах направит около 20 млрд рублей на гранты для творческих команд

При предоставлении средств для регионов не предусмотрено никаких квот, поэтому все зависит от качества и количества заявок, уточнил гендиректор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 августа. /ТАСС/. Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) в 2024-м и 2025 годах направит около 20 млрд рублей на гранты для творческих команд в регионах, рассказал в Нижнем Новгороде генеральный директор ПФКИ Роман Карманов.

"У нас в 2024 году есть 10 млрд рублей на финансирование творческих проектов, и на 2025 год согласованы эти средства", - сказал Карманов.

Он отметил, что при предоставлении средств для регионов не предусмотрено никаких квот, поэтому все зависит от качества и количества заявок. "Каждый регион может стать лидером по подаче заявок и количеству полученных грантов, все зависит от активности творческих команд", - отметил гендиректор ПФКИ.

В Нижнем Новгороде с 8 по 10 августа проходит окружная образовательная программа от Президентского фонда культурных инициатив, которая объединила на своей площадке представителей Приволжского федерального округа. В ее рамках пройдут обучающие лекции, проектные сессии и мастер-классы по социокультурному проектированию и особенностям подачи заявок в фонд. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация