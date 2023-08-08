Китайский визовый центр официально открылся в Санкт-Петербурге

Он размещается на Литейном проспекте, в доме 26 литера А

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Китайский визовый центр официально начал работу в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Он размещается на Литейном проспекте, в доме 26 литера А.

"Благодаря активной поддержке всех сторон после долгой и тщательной подготовки сегодня в Санкт-Петербурге успешно заработал китайский центр обслуживания по оформлению виз, которого мы все так ждали", - сказал на церемонии открытия заместитель генерального консула КНР Чжан Сяоцин.

Замгенконсула отметил, что в визовом центре созданы комфортные условия для заявителей, он оснащен первоклассной техникой. "Генеральное консульство в Санкт-Петербурге окажет большую поддержку визовому центру во всех визовых работах", - добавил он.

"Открытие визового центра Китая в Санкт-Петербурге, его дальнейшее функционирование и развитие, уверен, внесет весомый вклад в укрепление российско-китайского сотрудничества", - сказал на открытии заместитель представителя МИД России в Санкт-Петербурге Владимир Алимов.

Как рассказала журналистам одна из сотрудниц, в преддверии открытия центр работал в тестовом режиме, принимая около 100-200 человек в день. Центр, по ее словам, может обслуживать более 300 человек в день.

О центре

Сообщалось, что решение об открытии центра было принято в целях повышения качества обслуживания заявителей, подающих документы на визу в КНР. Центр будет вести прием заявлений на получение виз, сбор биометрических персональных данных заявителей, а также предоставлять консультации.

В генконсульстве КНР поясняли, что те заявители, которые ранее получили запись на прием, могут подавать документы в визовый центр до 11 августа по талону этой записи. С 14 августа заявители должны будут заполнить анкету онлайн на сайте визового центра и записаться на прием для подачи документов. В генконсульстве отмечали, что центр не будет принимать заявителей без предварительной записи.

Также сообщалось, что генконсульство Китая в Петербурге продолжит прием заявлений на получение китайских паспортов и проездных документов, нотариальное заверение, регистрацию брака.