Неделю финансовой грамотности на урбанфоруме посетили более 9,5 тыс. человек с открытия

Прокачать финансовую грамотность в "Зарядье" можно до 11 августа

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Свыше 9,5 тыс. человек посетили за первые три дня Неделю финансовой грамотности в рамках Московского урбанистического форума в парке "Зарядье". Более 900 горожан прошли финансовый чекап - специальное тестирование из десяти вопросов, по итогам которого участники получают индивидуальные рекомендации по финансовому просвещению, сообщила пресс-служба департамента финансов города Москвы.

"Финансовое просвещение становится неотъемлемой частью комфортной современной городской среды, которая создается в Москве для человека. Повышение личной финансовой грамотности помогает жителям более эффективно распоряжаться своими средствами, укреплять финансовую дисциплину, не попадаться на уловки мошенников. Для горожан организованы лекции, мастер-классы, игры, квизы, кинолектории, цифровые выставки, консультации по налогообложению. За первые три дня Неделю финансовой грамотности посетили более 9,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Прокачать финансовую грамотность в "Зарядье" можно до 11 августа. В Заповедном посольстве жителям расскажут, как не ошибиться с выбором банковских продуктов, какие маркетинговые приемы используют продавцы, как воспитать финансово грамотных детей, в чем преимущества специального налогового режима для самозанятых и как начать копить и приумножать свои сбережения.

"Мы совместно с партнерами подготовили большой просветительский марафон, опираясь на интересы и потребности горожан. Гостей Недели финансовой грамотности ждут встречи с ведущими экспертами и советы по самым актуальным темам: семейному бюджету, банковским услугам, налогообложению, защите прав потребителей, инвестированию, предпринимательству, недвижимости и многим другим. В программе - более 70 разнообразных мероприятий для взрослых и детей. Это настоящий экспресс-курс по личным финансам, доступный каждому", - приводятся слова министра правительства Москвы - руководителя столичного департамента финансов Елены Зяббаровой.

Московский урбанистический форум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице шесть недель, до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами. ТАСС выступает информационным партнером МУФ-2023.