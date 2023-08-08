В Запорожской области нашли останки семи бойцов, погибших в годы Великой Отечественной

Найдены также личные медальоны, каски, на котелке читается имя одного из героев, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Мелитопольское историко-патриотическое общество и сотрудники Следственного комитета РФ обнаружили останки семи неопознанных советских военнослужащих, погибших в боях за освобождение Мелитополя осенью 1943 года. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Бойцы Красной армии, наши деды, погибли 17 октября 1943 года, в ожесточенных боях на "Линии Вотан", а уже 23 октября Мелитополь был освобожден. При обнаруженных останках найдены также личные медальоны, каски, на котелке читается имя одного из героев. Все это будет передано Следственным комитетом на экспертизу. Уверен, что имена будут установлены, а останки бойцов будут преданы земле со всеми воинскими почестями", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету РФ найти в новых регионах России места захоронений бойцов Красной армии, уничтоженных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны мирных жителей, а также жертв преступлений, совершенных на Украине после переворота 2014 года.