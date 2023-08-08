В Москве в рамках фестиваля "День Индии" проведут более 60 концертных номеров и кинопоказы

Для посетителей будут работать 20 тематических зон, а также запланированы лекций, мастер-классы и кинопоказы

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Фестиваль "День Индии" откроется в парке "Остров мечты" в Москве 10 августа, в рамках него для гостей подготовили более 60 концертных номеров, мастер-классы и кинопоказы. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

"Так, 10 августа состоится церемония открытия фестиваля "День Индии", который пройдет в московском парке "Остров мечты". В этот день с 10:00 до 22:00 для посетителей будут работать 20 тематических зон, а также запланировано более 60 концертных номеров, лекций, мастер-классов и кинопоказов", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в 18:00 состоится торжественная церемония открытия, в которой примут участие посол Индии в России Паван Капур и президент Индийского культурно-национального центра "СИТА" Сэмми Котвани.

Начнется церемония с установления кулинарных рекордов. В 18:00 специально для гостей мероприятия шеф-повар Энияван, известный также как "Мистер Идли", вместе с основателем фестиваля Сэмми Котвани приготовят два гигантских пирога идли - традиционного индийского блюда из крупы просо. Вес блюд составит 77 кг, и число это выбрано не случайно: в 2023 году исполнится 77 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Индией. Гости церемонии увидят весь процесс приготовления, а затем каждый сможет продегустировать традиционное индийское блюдо. Также участников угостят манго-ласси - специально для фестиваля из Индии в Россию доставили более 10 тонн фруктов.

"В 19:00 церемония открытия продолжится масштабным праздничным концертом: на главной сцене фестиваля выступят более 30 танцевальных коллективов, в том числе участники проекта "Московское долголетие". Всех участников церемонии открытия ждут подарки от организаторов фестиваля", - добавили в пресс-службе.

Фестиваль "День Индии" пройдет с 10 по 13 августа в Москве по адресу: проспект Андропова, 1. Вход на фестиваль свободный, все мероприятия бесплатны. Посетителей, которые пройдут регистрацию на сайте фестиваля, ждут подарки от организаторов.