В Нью-Йорке откроют центр помощи приезжим на фоне масштабного миграционного кризиса

Центр будет обслуживать до 2 тыс. человек, все расходы будут возмещены государством, сообщили в администрации города

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Власти Нью-Йорка откроют крупный центр помощи приезжим на территории острова Рандаллс, чтобы справиться с масштабным миграционным кризисом. Он будет обслуживать до 2 тыс. человек, все расходы будут возмещены государством, говорится в сообщении на сайте городской администрации.

"Число лиц, ищущих убежища и находящихся на нашем попечении, увеличивается ежедневно на сотни, доводя систему [размещения мигрантов] до предела", - отметил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

Как отмечает агентство Bloomberg, власти рассматривают возможность размещения мигрантов в самых различных местах, в том числе в Центральном парке на Манхэттене и Проспект-парке в Бруклине. К июлю 2024 года расходы на содержание мигрантов, как ожидается, превысят $4,3 млрд.

В октябре прошлого года мэр Нью-Йорка объявил о введении в городе режима ЧС из-за большого потока прибывающих в город нелегальных мигрантов. По словам Адамса, система приютов для бездомных в городе была загружена на 100%. При этом ежедневно из южных штатов в мегаполис приезжают 5-6 автобусов с нелегальными мигрантами без какого-либо согласования или уведомления.

В 2022 году власти Техаса, Аризоны и Флориды стали в массовом порядке отправлять на автобусах в Вашингтон, Нью-Йорк и другие крупные города иностранцев, проникших в Соединенные Штаты после незаконного пересечения границы с Мексикой. Таким образом они протестуют против излишне мягкой, по их мнению, миграционной политики президента США Джо Байдена.