В Подмосковье с помощью нейросети выявили более 6 тыс. нарушений атрибутики такси

Нейросеть распознает машины на соответствие цвета кузова, наличие желтых светоотражающих полос посередине и темно-серых полос внизу, наличие цветографической схемы легкового такси и оранжевого фонаря на крыше

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Свыше 6 тыс. автомобилей такси, которые не соответствуют региональному стандарту, выявили в Московской области с начала года с помощью нейросети. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"С начала года в Московской области благодаря нейросети было выявлено более 6 тыс. автомобилей такси, несоответствующих региональному стандарту. <...> Водителям таких автомобилей выписаны предостережения, материалы для устранения нарушений направлены перевозчикам", - говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что в регионе работают порядка 100 тыс. такси по выданным разрешениям, поэтому процесс выявления нарушений атрибутики автоматизирован благодаря внедрению нейросети. "Ежедневно она обрабатывает порядка 2,5 млн автомобильного трафика, распознавая машины в потоке. Один инспектор на линии способен проверить только 2 тысячи автомобилей за год", - уточнили в пресс-службе.

В Подмосковье установлено более 2 тыс. камер автоматизированной системы "Такси-контроль", которая была запущена в октябре 2021 года. Система позволяет без помощи инспекторов выявить нарушения регионального стандарта у таксомоторных перевозчиков. Нейросеть распознает машины на соответствие цвета кузова, наличие желтых светоотражающих полос посередине и темно-серых полос внизу, наличие цветографической схемы легкового такси и оранжевого фонаря на крыше. Помимо соответствия региональному стандарту, система также фиксирует возможные повреждения атрибутики.

"Минтранс Подмосковья работает над внедрением искусственного интеллекта при выдаче разрешений такси. В планах автоматизировать предоставление госуслуги по выдаче разрешений с помощью нейросети, что позволит минимизировать участие человека в этом процессе", - добавили в пресс-службе.