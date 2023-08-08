В АП призвали отразить в курсе "Основы российской государственности" образ будущего России

Как отметил начальник управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, также в новом предмете должна быть история российской государственности

ПЯТИГОРСК, 8 августа. /ТАСС/. Раздел, посвященный модели и образу будущего России, обязательно должен быть в готовящемся для студентов курсе "Основы российской государственности". Об этом сообщил начальник управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев.

"Президент дал поручение - ввести в вузах предмет "Основы российской государственности". <…> Нам видится, что там обязательно должен быть раздел о будущем. Должна быть модель и образ будущего, ответ на вопросы [о том], кто мы и куда мы идем", - сказал Харичев на практической конференции "Формирование системы образовательных событий модуля "Основы российской государственности", которая с 7 по 10 августа проходит в Пятигорске.

По его словам, также в новом предмете должна быть отражена история российской государственности. "Безусловно, в этом предмете должно быть отражение указа президента о ценностях, восприятия цивилизационной модели, что Россия - это страна, цивилизация, которая обладает определенной константой. Безусловно, в этом предмете должен быть раздел, который прослеживает весь генезис российской государственности, как она становилась, какой она является сегодня. Потому что студенты мало об этом знают", - добавил Харичев.

В конференции принимают участие более 150 представителей российских вузов, которые внедряют в своих программах курс "Основы и принципы российской государственности". В рамках мероприятия разработают серию образовательных событий, которые войдут в перечень методических рекомендаций для преподавания курса в вузах страны.

Цель конференции - объединить три неотъемлемых составляющих образовательного процесса в рамках преподавания нового курса: образовательную, воспитательную и просветительскую компоненты.

О курсе

В конце января президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки разработать и включить курс "Основы российской государственности" в программы высшего образования, нормативная база для этого была подготовлена ранее, в том числе поправками к Конституции РФ и указом о национальных целях развития России до 2030 года.

Сам курс состоит из пяти разделов, его аудиторная продолжительность составит 52 часа, следует из проекта концепции курса. Также в рамках курса предусмотрено 20 часов для самостоятельной работы. Таким образом, общая продолжительность курса составит 72 часа.