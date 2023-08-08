В "Москвариуме" на ВДНХ открыли голосование по выбору имен для азиатских выдр

Москвичи могут выбрать один из предложенных вариантов имен или предложить свой

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Голосование по выбору имен новым обитателям "Москвариума" на ВДНХ - паре азиатских выдр - запущено в проекте "Активный гражданин". Жителям столицы предложили выбрать из пяти вариантов, сообщила пресс-служба ВДНХ.

"Участники проекта "Активный гражданин" проголосуют за имена для новых обитателей "Москвариума" на ВДНХ. Москвичи могут выбрать один из предложенных вариантов имен для пары азиатских выдр: Гоша и Глаша, Мося и Фрося, Афоня и Марго, Йося и Роза, Мося и Мотя - или предложить свой. Животные переехали из Новосибирского зоопарка имени Шило и уже обустроились в просторном вольере вместе с сородичами Бенедиктом и Феодорой", - говорится в сообщении.

Азиатские бескоготные выдры - самый маленький вид выдр в мире. В отличие от представителей других видов, они используют пальцы для ловли добычи. Для новых обитателей "Москвариума" воссоздали участок береговой полосы, характерный для среды обитания выдр, сделали систему водоемов с пресной водой, специальные зоны с сеном, песком, корой, камнями, стволами деревьев и ветками.

Пресс-служба отметила, что благодаря "активным гражданам" уже десять животных получили имена. Например, москвичи выбрали имя Варвара для овечки с "Городской фермы" на ВДНХ и Шоколадка - для альпаки.

Проект "Активный гражданин" работает с 2014 года. За это время к нему присоединились свыше шести миллионов человек. Они приняли участие более чем в 5 тыс. голосований, посвященных развитию города, работе городских учреждений, формированию культурных программ к знаковым событиям и другим важным темам.