Минобороны Польши отправит дополнительные войска для охраны границы с Белоруссией

В последние месяцы число нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в Польшу, составляет около сотни в день

ТАСС, 8 августа. Министерство национальной обороны Польши отправит на польско-белорусскую границу дополнительные войска. Об этом оборонное ведомство сообщило Польскому агентству печати.

"Принимая во внимание динамичную ситуацию на польско-белорусской границе и просьбу Главного коменданта пограничной охраны об увеличении участия армии в защите границы, министр обороны распорядился выполнить просьбу и отправить дополнительных военнослужащих для патрулирования приграничной зоны", - указало Минобороны.

В понедельник комендант погранохраны Польши Томаш Прага обратился к Минобороны с просьбой отправить еще 1 тыс. солдат на польско-белорусскую границу. Сейчас там несут службу 2 тыс. военнослужащих.

Польша столкнулась с серьезным миграционным кризисом на границе с Белоруссией осенью 2021 года. Всего за позапрошлый год было зафиксировано около 40 тыс. попыток нарушить границу. Годом ранее их насчитывалось только 122. За текущий год погранохрана насчитала 19 тыс. попыток нелегалов проникнуть в Польшу. В прошлом году их было 16 тыс.

В последние месяцы число нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в Польшу, составляет около сотни в день. Большинство их попыток польские службы пресекают. Если мигрантам удается пройти на польскую территорию, часть из них задерживают и отправляют в охраняемые центры, но большинство возвращают на белорусскую сторону.

По утверждению польских властей, кризис на польско-белорусской границе провоцируют власти Белоруссии и России, чтобы дестабилизировать ситуацию на восточном фланге НАТО. Москва и Минск неоднократно отвергали эти обвинения.