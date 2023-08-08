Концерты горожан старшего поколения пройдут в рамках Московского урбанистического форума

Группа "Московское долголетие" даст три концерта на Московском урбанистическом форуме, а в сентябре - на Московском медиафестивале

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Жители столицы старшего возраста выступят с концертами в рамках Московского урбанистического форума, первый из них состоится 9 августа. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"ВИА "Московское долголетие" возвращается к активной концертной деятельности и приглашает всех желающих посетить его выступления. В августе группа даст три концерта на Московском урбанистическом форуме, а в сентябре - на Московском медиафестивале", - говорится в сообщении.

Как уточнил замруководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов, чьи слова приводятся в тексте, группа ВИА "Московское долголетие" образовалась год назад в рамках творческого фестиваля проекта. За этот период участники успели выступить на различных концертах, выпустить видеоклип и даже сняться в мюзикле.

Отмечается, что 9 августа в 17:00 ВИА "Московское долголетие" даст концерт на северной площади в "Лужниках", 20 августа - в Гостином дворе, а 30 августа вновь выступит в "Лужниках". Концерты пройдут в рамках Московского урбанистического форума. Также 2 сентября ансамбль представит свое творчество на Московском медиафестивале в парке Победы на Поклонной горе.

Группа готовилась к летнему сезону три месяца. Коллектив составил новую концертную программу из 13 песен. В их число вошли известные советские и современные хиты, любовные баллады, а также главный хит группы - песня "Авторы жизни", на которую был снят клип.

"На стенде "Московского долголетия" в Гостином дворе на Московском урбанистическом форуме можно больше узнать о проекте и принять участие в интерактивной игре "Генератор долголетия". Каждый, кто пройдет эту игру и запишет себя или близкого человека в проект, получит сувенир от "Московского долголетия", - добавляется в материале.