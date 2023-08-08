Июль 2023 года стал в мире самым жарким месяцем в истории наблюдений

По всему миру фиксировалась среднемесячная температура 16,95 градуса Цельсия, сообщила служба Copernicus

БРЮССЕЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Минувший июль, когда по всему миру фиксировалась среднемесячная температура 16,95 градуса Цельсия, стал самым жарким месяцем за последние 83 года истории погодных наблюдений. Об этом говорится в заявлении европейской службы Copernicus.

Она подтвердила, что минувший июль "стал самым жарким июлем и самым жарким месяцем" на протяжении всей истории наблюдений с 1940 года. "Среднемесячная температура составила 16,95 градуса Цельсия, что значительно выше предыдущего рекорда, [установленного в] июле 2019 года (когда средняя температура воздуха достигла 16,63 градуса - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении службы.

"В июле мы стали свидетелями новых рекордов температуры воздуха и поверхности океана по всему миру", - привело слова заместителя директора Copernicus Саманты Берджесс агентство Agence France-Presse. По оценкам службы, в июле температура воздуха "была на 0,72 градуса Цельсия выше", чем в среднем в том же месяце в период с 1991 по 2020 год. Предыдущий рекорд был установлен в июле 2019 года. Тогда средняя температура воздуха достигла 16,63 градуса.

Берджесс назвала 2023 год "третьим самым теплым годом" в истории наблюдений, когда температура поднялась на 0,43 градуса выше средних показателей в последнее время. По ее словам, "эти рекорды имеют катастрофические последствия для людей и для планеты, подверженных более частым и экстремальным [температурным] явлениям".

Об аномально высоких температурах воздуха в июле сообщали метеорологические службы Болгарии, Германии, Испании, Италии, Франции, Швейцарии. В Великобритании 19 июля столбик термометра показывал 40,2 градуса, что стало новым рекордом. Из-за отсутствия дождей по Европейскому континенту быстро распространились пожары. В Болгарии ежедневно поступали десятки сигналов о новых очагах возгорания, объявлялся максимальный уровень опасности. Во Франции пожары уничтожили более 48 тыс. га лесных ресурсов. В Италии на пике кризиса фиксировалось по пять очагов возгорания ежедневно, власти республики подсчитали, что на восстановление утраченных лесных массивов понадобится не менее 15 лет.

На юго-западе США сообщали о многочисленных травмах из-за нагрева тротуаров до 77 градусов. По данным газеты The Wall Street Journal, люди получали серьезные ожоги, когда наступали босыми ногами на асфальт и брались за ручки дверей. Только в штате Аризона госпитализировали около 50 пациентов с ожогами из-за аномальной жары, двое из них погибли.