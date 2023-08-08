Суд Кейптауна признал незаконной забастовку таксистов

В результате акции протеста было полностью парализовано движение в крупнейшем мегаполисе

ПРЕТОРИЯ, 8 августа. /ТАСС/. Суд Кейптауна удовлетворил иск городских властей и объявил незаконной продолжающуюся уже шестой день забастовку водителей такси, в результате которой полностью парализовано движение в крупнейшем мегаполисе на западе ЮАР. Об этом сообщила местная радиостанция SABC.

"Ни одно лицо, транспортное средство, такси или водитель не могут препятствовать, мешать или блокировать любое транспортное средство на любой дороге общего пользования, причинять вред пассажирам или задерживать движение транспорта", - заявил мэр Кейптауна Джордин Хилл-Льюис, комментирую судебного решение. Он подчеркнул, что нарушители будут привлекаться к административной ответственности.

Забастовка была объявлена 3 августа национальным советом такси ЮАР. Она сопровождалась стрельбой, поджогами автомобилей, блокировкой дорог, в том числе ведущих в международный аэропорт Кейптауна. В результате забастовочных акций погибли два человека, есть пострадавшие. Власти только 7 августа арестовали 100 водителей, препятствовавших движению.

Участники забастовки требуют от властей Кейптауна отмены новых правил контроля за маршрутными такси, которые предусматривают среди прочего конфискацию машин за нарушения водителями правил дорожного движения, отсутствие у них прав на вождение и отсутствие автомобильных номеров.

В ЮАР принадлежащие частным компаниями маршрутные такси являются основным видом общественного транспорта. Попытки муниципалитетов расширить использование автобусов наталкиваются на организованное сопротивление групп, которые контролируют частный таксомоторный бизнес.