Сальдо заявил, что угрозы эпидзаболеваний после ЧП на Каховской ГЭС практически нет

По словам врио губернатора Херсонской области, работы по обеззараживанию сельскохозяйственной и производственной инфраструктуры в зоне подтопления продолжаются, аграрии ведут уборочную кампанию

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Угроза эпидемиологических заболеваний, возникшая после разрушения Каховской ГЭС, практически отсутствует, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По последним данным, подтопленными остаются почти 1,5 тыс. жилых домов, вода ушла из 21,5 тыс. домов. Также были затоплены 16 кладбищ и свыше 160 соцобъектов. На освободившихся от воды территориях продолжаются восстановительные работы, дезинфекция и восстановление коммуникаций. От различных инфекций вакцинированы 16,5 тыс. человек.

"Все, что можно было сделать для обеззараживания, сделано. Угроза эпидемиологических различных заболеваний практически отсутствует. Потому что все было сделано оперативно и быстро", - сказал Сальдо.

По его словам, работы по обеззараживанию сельскохозяйственной и производственной инфраструктуры в зоне подтопления продолжаются, аграрии ведут уборочную кампанию.