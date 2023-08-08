Слуцкий предложил ввести сиесту в жару в южных регионах России

Лидер ЛДПР отметил, что такая необходимость связана с тем, что в жаркую погоду у населения учащаются инфаркты, повышается давление

ВОЛГОГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе рабочей поездки в Волгоград предложил начать эксперимент с введением сиесты в жару в южных регионах России. Такую инициативу он высказал на встрече с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

"Нам нужно предусмотреть возможность, по крайней мере, временного введения особого рабочего режима в южных регионах России, где жара может быть и затяжной. Например, предусмотреть сиесту, когда в самое пекло на 3-4 часа работники могут отправиться домой. Или перевод части сотрудников на удаленную работу. Или введение 4-дневного режима работы, чтобы у работников было больше времени на восстановление. Это поможет и с разгрузкой дорог", - сказал он.

Лидер ЛДПР отметил, что такая необходимость связана с тем, что в жаркую погоду у населения учащаются инфаркты, повышается давление.

Во вторник делегация депутатов ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким прибыла в Волгоград, где на протяжении нескольких дней стоит 40-градусная жара. Участники делегации возложили цветы на Мамаевом кургане, планируют посетить собор Александра Невского, завод "Титан-Баррикады", встретиться с родственниками мобилизованных, а также с активистами ЛДПР.

Как ТАСС ранее сообщал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, жара до плюс 40-43 градусов ожидает Краснодарский край, а также Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области и Ставрополье в ближайшие дни, а в Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях температура поднимется до плюс 37 градусов.