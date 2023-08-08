В Подмосковье установили более 30 новых рентген-аппаратов и флюорографов с начала года

Новые рентген-аппарат и флюорограф заработали в поликлинике № 1 и поликлинике № 2 Ногинской больницы

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Более 30 новых рентген-аппаратов и флюорографов на сумму свыше 570 млн рублей получили лечебные учреждения Московской области с начала 2023 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

В пресс-службе уточнили, что в Московской области проводится комплексная работа по оснащению стационаров и поликлиник современным тяжелым оборудованием, в том числе рентген-аппаратами и флюорографами. Реализуется трехлетняя программа замены устаревшей аналоговой техники на цифровую и открываются новые кабинеты там, где прежде их не было.

"Для качественной и доступной диагностики необходимо современное техническое оснащение. Поэтому мы продолжаем закупать в наши учреждения новое медицинское оборудование. С начала года мы запустили в наших больницах и поликлиниках 29 цифровых рентген-аппаратов и два флюорографа на сумму более 570 млн рублей", - привели в пресс-службе слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

"Новые рентген-аппарат и флюорограф заработали в поликлинике № 1 и поликлинике № 2 Ногинской больницы. Оба аппарата установлены взамен устаревшей аналоговой техники. Все оборудование отечественного производства. "Новые аппараты позволяют быстро и точно проводить исследования. Высокая четкость снимков дает возможность распознавать заболевания на ранних стадиях, устанавливать более точный диагноз. <...> Результаты исследований будут загружаться в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг", - рассказал главный врач Ногинской областной больницы Сергей Лившиц.

Оба аппарата уже используются при проведении обследований пациентов. На рентгеновском аппарате планируется выполнять 30 исследований в смену, а на флюорографе - более 70. Диагностика выполняется по полису ОМС, на нее направит лечащий врач, добавили в пресс-службе.