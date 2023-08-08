В Северной Ирландии произошли беспорядки на фоне вызывающего споры праздника националистов

В Ольстере ранее предложили отказаться от разведения костров по случаю Успения Пресвятой Богородицы, заменив их музыкальным концертом

ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Беспорядки вспыхнули в североирландском Лондондерри после того, как правительство Ольстера решило разобрать импровизированный склад деревянных досок на открытом воздухе, которые планировалось поджечь по случаю празднования Успения Пресвятой Богородицы. Об этом сообщила полиция второго по численности города Северной Ирландии.

"Мы зафиксировали ущерб собственности местных жителей, в том числе попытки поджечь автобус и повредить фургон для доставки грузов. У одного из местных жителей угнали автомобиль и подожгли его, при этом на него самого было совершено нападение, он остался сильно напуган. Такое поведение абсолютно неприемлемо и должно быть всеми осуждено", - заявили в правоохранительных органах.

Отмечается, что беспорядки произошли в ночь с понедельника на вторник в районе Галлиа, где преимущественно проживают католики-националисты, традиционно выступающие за объединение с Республикой Ирландия. Как сообщила вещательная корпорация Би-би-си, инцидент стал следствием того, что Министерство по делам общин Северной Ирландии дало указание убрать материал для праздничного костра в связи с "опасениями по поводу общественной безопасности".

Ранее муниципальные власти предложили отказаться от разведения костров по случаю Успения Пресвятой Богородицы в нынешнем году, заменив их музыкальным концертом. В 2012 году после попытки полиции сорвать традиционные торжества беспорядки в Галлиа продолжались в течение трех дней.

Католики в Ольстере традиционно 15 августа празднуют Успение Пресвятой Богородицы, разжигая костры по этому случаю. Помимо религиозного значения, мероприятие имеет политический контекст: 9 августа 1971 года в Северной Ирландии на фоне обострения межконфессиональных и межнациональных противоречий британскими властями была введена практика интернирования лиц, подозреваемых в сотрудничестве с Ирландской республиканской армией. Националисты используют праздничную дату для того, чтобы также отдать дань уважения ирландцам, которые, по их мнению, несправедливо пострадали от действий британской армии.

Смута в Ольстере

С конца 1960-х и до конца 1990-х годов в Северной Ирландии проходили вооруженные конфликты между экстремистскими группировками двух проживающих на ее территории общин. Католики-националисты хотели разорвать союз с Великобританией и присоединиться к независимой Ирландии. Протестанты-лоялисты (юнионисты) выступали за то, чтобы Северная Ирландия оставалась в составе Соединенного Королевства.

10 апреля 1998 года в Белфасте представителями правительств Великобритании и Ирландии, а также большинства политических сил Северной Ирландии было подписано Соглашение Страстной пятницы. Оно положило конец вооруженному противостоянию, гарантировало прозрачность границы между Ирландией и британским Ольстером и наделяло регион широкой автономией на условиях обязательного сотрудничества между юнионистскими партиями и сторонниками объединения острова в рамках одного государства.

В 1998 году лидер Юнионистской партии Ольстера Дэвид Тримбл и один из основателей Социал-демократической и лейбористской партии Северной Ирландии Джон Хьюм за усилия по урегулированию кризиса в регионе получили Нобелевскую премию мира. Число убитых в ходе конфликта, известного в Великобритании и Ирландии под названием The Troubles ("Смута"), превышает 3,5 тыс. Число пострадавших оценивается почти в 50 тыс.