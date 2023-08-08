8 августа, 10:23

В Ростове после ЧП на гребном канале часть мобильных трибун признали аварийными

По словам министра по физической культуре и спорту региона Самвела Аракеляна, в области ужесточили меры безопасности и требования для неповторения происшествия

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 августа. /ТАСС/. Несколько мобильных трибун признали аварийными в Ростовской области по итогам проверок таких объектов в регионе, назначенных после ЧП на гребном канале "Дон" в Ростове-на-Дону в конце мая. Об этом журналистам сообщил министр по физической культуре и спорту региона Самвел Аракелян.

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"Мы запретили эксплуатацию всех мобильных трибун на территории подведомственных нам учреждений Ростовской области и рекомендовали это сделать всем муниципальным образованиям до проведения экспертизы и получения дополнительного сертификата. На сегодняшний день больше 800 трибун уже обследованы, большую часть из них допустили к эксплуатации. Небольшая часть подлежит ремонту и очень маленькая часть из них признана аварийной, эти трибуны будут снесены", - сказал Аракелян, не уточнив число трибун, признанных аварийными.

Он также отметил, в регионе ужесточили меры безопасности и требования для неповторения ЧП. 

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