8 августа, 10:28

Томские школы и детсады помогут запорожским с канцелярией и обустройством классов

Всего под шефство возьмут 14 детских садов и 15 школ

ТОМСК, 8 августа. /ТАСС/. Школы и детсады Томской области будут курировать учреждения общего и дошкольного образования Приазовья в Запорожской области. К 1 сентября туда отправятся посылки с канцелярскими принадлежностями, оборудованием для классов и методическими материалами, сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

"Томские образовательные организации к 1 сентября направят посылки для подшефной территории: они включат методические материалы, канцелярские принадлежности, оборудование для классов, комплекты государственной символики. Общая посылка в составе гуманитарного груза будет доставлена в Приазовский район Запорожской области", - приводятся в сообщении слова начальника облдепартамента общего образования Ирины Грабцевич.

Ранее губернатор Томской области Владимир Мазур уточнял ТАСС, что регион взял шефство над Приазовским районом Запорожской области. Ежегодно на помощь приазовцам в областном бюджете предусматривается финансирование в 200 млн рублей.

Образовательные организации Томской области будут курировать 14 детских садов и 15 школ, которые находятся в поселке городского типа Приазовском, селах Розовка, Ботиево, Гирсовка, Александровка, Степановка, Девнинском, Нововасильевка, Анновка, Дунаевка, Чкалово, Новоконстантиновка, Богдановка, Воскресенском, Анно-Опанлынка и других населенных пунктах в Приазовском районе Запорожской области.

Также педагоги Томской области будут оказывать методическую и консультационную помощь в организации образовательного процесса по единым стандартам, организуют обмен опытом и кадрами. Три педагога из подшефного региона примут участие в педагогическом форуме "Август PRO", который состоится в Томске 21 августа. 

Теги:
РоссияТомская областьМазур, Владимир Владимирович
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