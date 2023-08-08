Слуцкий выступил за переименование Волгограда в Сталинград

В городе все еще остается открытым вопрос о проведении референдума по переименованию

ВОЛГОГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе рабочей поездки в город-герой Волгоград выступил за переименование города в Сталинград, передает корреспондент ТАСС.

В настоящее время в Волгограде остается открытым вопрос о проведении референдума по переименованию города в Сталинград на постоянной основе - об этом волгоградского губернатора Андрея Бочарова попросили местные ветераны. В 2017 году за переименование Волгограда в Сталинград выступал бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Мы (ЛДПР - прим. ТАСС) при своем мнении остаемся. Дело не в имени Сталина, дело в имени города, который стал символом победы над фашизмом. И в Париже, и во многих других мировых столицах, и не только столицах, улицы, площади названы этим именем - Сталинград. Так что наша позиция остается неизменной. ЛДПР своих позиций не меняет", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Вопрос о переименовании

С 1589 года по 1925 год город назывался Царицыном, затем был переименован в Сталинград, а в 1961 году стал называться Волгоградом. Впервые решение о временном переименовании Волгограда в Сталинград в определенные дни было принято Волгоградской городской думой в 2013 году. В соответствии с ним наименование "город-герой Сталинград" устанавливается в качестве символа города и используется наряду с наименованием "город-герой Волгоград". Такими днями установлены 2 февраля, 23 февраля, 8 мая, 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября, 9 декабря.